269. Brandfall – Obergiesing

Am Sonntag, 16.02.2025, gegen 15:30 Uhr, vernahmen Zeugen den akustischen Alarm eines Rauchmelders aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Obergiesing. Drei männliche Personen (im Alter von 21, 27, und 45 Jahren) verschafften sich daraufhin gewaltsam Zutritt zu der betroffenen Wohnung.

Dort konnten sie die über 80-jährige Bewohnerin antreffen und sie aus der Wohnung ins Freie bringen. Die über 80-Jährige wurde bei dem Brand verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 45-Jährige und der 27-Jährige wurden bei der Hilfeleistung verletzt und mussten ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen entstand der Brand im Bereich der Küche. Der Sachschaden beläuft sich hier auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernommen.

270. Einbruch in zwei Einfamilienhäuser – Obermenzing

Am Freitag, 14.02.2025, zwischen 17:30 Uhr und 21:20 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in zwei nebeneinander liegende Einfamilienhäuser in Obermenzing eingebrochen. Es wurde sich jeweils gewaltsam Zutritt in das Anwesen verschafft. Anschließend wurden jeweils die Zimmer nach Diebesgut durchsucht.

Insgesamt wurden Uhren und diverser Schmuck im sechsstelligen Bereich entwendet. Der oder die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Menzinger Straße und Nußhäherstraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

271. Einbruch in zwei Wohnhäuser – Sendling

Am Samstag, 15.02.2025, zwischen 12:30 Uhr und 22:15 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in zwei nebeneinander liegende Wohnhäuser in Sendling eingebrochen. Hier wurde sich jeweils gewaltsam Zutritt in die Anwesen verschafft und die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht.

Insgesamt wurden diverse Schmuckgegenstände und Bargeld im fünfstelligen Bereich entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Baderseestraße, Treffauerstraße und Fernpaßstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

272. Brandfall; eine Person verletzt – Schwabing

Am Samstag, 15.02.2025, gegen 23:30 Uhr, kam es zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Schwabing. Dabei gerieten mehrere Gegenstände in Brand.

Ein Anwohner bemerkte dies und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen.

Ein 58-jähriger Bewohner der betroffenen Wohnung wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Balkontür wurde durch den Brand beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, wurden vom Kommissariat 13, übernommen.

273. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf; Festnahme eines Tatverdächtigen – Memmingen / Landkreis München

Am Dienstag, 11.02.2025, zwischen 11:30 Uhr und 16:00 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München Opfer eines sogenannten Schockanrufs.

Eine bislang unbekannte Täterin rief die über 80-Jährige mit weinender Stimme an und gab sich als Partnerin des Sohnes der über 80-Jährigen aus und erzählte von einem Verkehrsunfall. Daraufhin wurde das Gespräch durch einen vermeintlichen Richter weitergeführt, welcher die 80-Jährige zur Zahlung einer Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro aufgrund des angeblich verursachten Verkehrsunfalls aufforderte.

Letztendlich übergab die Seniorin zweimal im Abstand von wenigen Stunden Bargeld und diverse Schmuckgegenstände an zwei unterschiedliche männliche Tatverdächtige, die durch die unbekannten Täter zuvor als Abholer angekündigt worden waren. Der Gesamtwert beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Erst verspätet erzählte die über 80-Jährige ihrem Sohn von dem Vorfall, welcher den Betrug erkannte und die Polizei verständigte.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen des Kommissariats 61 konnte einer der beiden Abholer ermittelt und am Freitag, 14.02.2025, gegen 14:00 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz in Memmingen durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen, ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen ihn wurde zwischenzeitlich ein Haftbefehl erlassen.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

274. Versuchter schwerer Raub in Lieferdienstfiliale – Nymphenburg

Am Samstag, 15.02.2025, gegen 22:30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter maskierter Täter die Geschäftsräume eines Lieferdienstes und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld von einem 41-jährigen Mitarbeiter.

Nachdem dieser angab, dass kein Bargeld vorhanden ist, versprühte der Täter Pfefferspray in Richtung des 41-Jährigen und flüchtete im Anschluss ohne Tatbeute fußläufig in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Mitarbeiter versuchte noch den flüchtigen Täter zu verfolgen, konnte diesen jedoch nicht mehr einholen. Im Anschluss wurde die Polizei über den Notruf 110 verständigt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine neuen Hinweise auf den Täter.

Der 41-Jährige klagte aufgrund des versprühten Pfeffersprays über brennende Augen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Statur; schwarze Oberbekleidung, schwarze Jogginghose der Marke Adidas, schwarzer Rucksack mit Adidas-Emblem, schwarze Turnschuhe, bunter Schal mit Streifen, grau-schwarze Mütze, schwarze Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hirschgartenallee, Wotanstraße und Riechhildenstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.