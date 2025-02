LANDAU A.D.ISAR, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Samstag, 15.02.2025, sind Unbekannte in einen Landauer Getränkemakt eingebrochen.

Der Einbruch ereignete sich am Samstag, kurz vor 01.00 Uhr morgens in einen Getränkemarkt in der Straubinger Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben sich die Täter über ein rückseitiges Fenster Zugang zu dem Geschäft verschafft. Anschließend haben sie einen an der Wand befestigten Tresor gewaltsam geöffnet und das gesamte Bargeld entnommen. Zudem entwendeten die Täter rund 300 Schachteln Zigaretten.

Zeugen, die am Samstag, 15.02.2025, zwischen 00.15 Uhr und 01.00 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straubinger Straße/Härtl- und Strelinstraße beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle Verbindung zu setzen.

So sichern Sie Ihr Gewerbeobjekt

Gewerbeobjekte wie beispielsweise Ladengeschäfte, Lager- und Produktionshallen, Handwerksbetriebe, Arzpraxen oder Bürogebäude sind immer wieder Ziel von Einbrechern. Meist haben es die Täter auf Warenbestände, Bargeld, Maschinen oder die IT-Ausstattung abgesehen. Leicht erreichbare und schlecht gesicherte Eingangstüren, Fenster, Schaufenster oder Kellerlichtschächte sind günstige Gelegenheiten und werden oft schon in Sekundenschnelle überwunden. Aber auch offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder der sorglose Umgang mit Schlüsseln erleichtern Einbrüche. In Gewerbeobjekte dringen Einbrecher aber auch über Dächer ein oder durchbrechen sogar Wände. Betroffen sind abgelegene Gewerbegebiete „auf der grünen Wiese“ oder unbewohnte, nachts menschenleere Büro- und Geschäftshäuser in der Stadt ebenso wie attraktive Objekte in bewohnten, innerstädtischen Bereichen. Und bietet sich eine günstige Gelegenheit, schlagen Einbrecher auch während der Geschäftszeiten zu.

Nützliche Tipps, wie Sie Ihr Gewerbeobjekt vor Einbruch schützen können, entnehmen Sie auch auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" zum Download finden Sie hier!

Veröffentlicht: 17.02.2025, 10.15 Uhr