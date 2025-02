FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Sonntag, 16.02.2025 kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Frontenhausen zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Landshut ermitteln nun gegen einen Bewohner.

Aus noch unbekannten Gründen gerieten am gestrigen Sonntag, kurz nach 01.00 Uhr ein 29-jähriger und ein 22-jähriger Bewohner der Unterkunft in Streit in dessen Verlauf der 29-Jährige mit einem Küchenmesser auf den 22-Jährigen einstach. Der Mann wurde noch in der Unterkunft durch die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Dingolfing vorläufig festgenommen.

Der 22-jährige wurde mir schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging gegen den 29-Jährigen zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Er wurde gestern nach Vorführung beim Amtsgericht Landshut in eine bayerische Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert.

Veröffenticht: 17.02.2025, 11.15 Uhr