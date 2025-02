KRUMBACH. Im Zeitraum vom 14.02.2025, 15:00 Uhr – 16.02.2025, 20:00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in das Betriebsgebäude in der Lichtenstein Straße in Krumbach ein. Im Gebäude wurden durch die unbekannten Täter sämtliche Schränke geöffnet und durchsucht. Es wurde ein niedriger vierstelliger Betrag Bargeld aus einer Wechselkasse entwendet. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird nach erster Schätzung auf ca. 5000 Euro beziffert. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Krumbach sowie den Kriminaldauerdienst (KDD) geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Memmingen übernommen. Zeugenhinweise über verdächtige Beobachtungen werden unter Tel. 08331/100-0 an die Polizei erbeten. (KPI Memmingen – KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).