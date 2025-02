KEMPTEN. Am Wochenende fanden hinsichtlich der bald anstehenden Bundestagswahl 2025 mehrere Versammlungen statt. Am Freitag liefen 325 „Fridays for Future“-Anhänger zum global aufgerufenen Klimastreik durch die Innenstadt. Am Samstag fand ab 11:55 Uhr der erste CSD Kempten unter dem Motto „Wähl Liebe“ statt. Bei der sich fortbewegenden Versammlung, ebenfalls durch die Innenstadt, nahmen 330 Personen teil. Beide Versammlungen verliefen friedlich. Am Sonntag richtete die AfD eine Wahlkampfveranstaltung in der Markthalle aus. Die Veranstaltung wurde von circa 180 Personen besucht. Zudem gab es hierzu einen Gegenprotest, bei dem 750 Versammlungsteilnehmer in der Spitze anwesend waren. Auch dies verlief ohne besondere Vorkommnisse. (PI Kempten)

