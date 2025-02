OBERSTDORF. Erneut ereignete sich im Skigebiet Fellhorn ein Skikollisionsunfall. Am Sonntagnachmittag befuhren geen 14 Uhr eine 75-Jährige und ein 28-Jähriger die rote Piste 7 oberhalb der Bierenwanghütte. Kurz unterhalb einer kleinen Kuppe fuhren beide frontal ineinander und blieben bewusstlos auf der Piste liegen. Während der 28-Jährige „nur“ mittelschwere Verletzungen davontrug, musste die 75-Jährige mit schweren, aber derzeit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Verletzten wurden durch die Skiwacht Fellhorn versorgt.

Da der genaue Unfallhergang noch nicht bekannt ist, werden Zeugen gebeten, welche den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizei Sonthofen unter Tel. 08321-6635-0 zu melden. Die Alpine Einsatzgruppe hat die Unfallermittlungen übernommen.

(PI Sonthofen)