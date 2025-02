0291 – Trunkenheitsfahrt endet an einer Straßenbahnhaltestelle

Innenstadt – Am Freitag (14.02.2025) fuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer alkoholisiert in eine Straßenbahnhaltestelle am Jakobertorplatz.

Gegen 22.45 Uhr fuhr der 37-Jährige mit einem Mietwagen auf der Lechhauser Straße stadteinwärts, in Richtung Jakobertor. Auf Höhe der dortigen Straßenbahnhaltestelle kam der 37-Jährige von der Fahrbahn ab und blieb in einem Geländer der Haltestelle stecken. Verletzt wurde dabei niemand.

Anschließend entfernte sich der 37-Jährige von der Unfallstelle. Einsatzkräfte trafen den 37-jährigen Autofahrer kurz darauf im Nahbereich an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlich Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 37-Jährigen

0292 – Streit auf einem Parkplatz mit Konsequenzen

Göggingen – Am Freitag (14.02.2025) beschädigte ein 60-Jähriger nach einer Streitigkeit einen Pkw auf einem Parkplatz in der Bergiusstraße.

Gegen 14.15 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Bergiusstraße zu einer Streitigkeit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Im Laufe des Streitgesprächs trat der 60-Jährige gegen das Auto des 46-Jährigen und bedrohte diesen.

Bei der Personalienfeststellung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten und den Transport zur Dienststelle wehrte sich der 60-Jährige gegen die Maßnahmen. Ein Polizeibeamter wurde durch den 60-Jährigen leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Bedrohung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 60-Jährigen.

0293 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Oberhausen – Am vergangenen Freitag (14.02.2025), gegen 21.00 Uhr, brannte eine Papiermülltonne in der Augustastraße auf Höhe der Hausnummer 27. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Gegen 21.45 Uhr ging eine erneute Mitteilung über einen Containerbrand ein. Ein Anwohner konnte zwei bislang Unbekannte beobachten, wie sie einen Altkleidercontainer in der Hirblinger Straße auf Höhe der Hausnummer 14 in Brand setzten.

Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Jugendliches Erscheinungsbild, ca. 170 cm groß, blonde Haare, roter Pullover.

Täter 2: Jugendliches Erscheinungsbild, ca. 170 cm groß, schwarze Haare, schwarzer Pullover

Die Feuerwehr löschte umgehend den Brand. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

0294 – Auf frischer Tat ertappt

Spickel - Herrenbach – Am gestrigen Samstag (15.02.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Fritz-Koelle-Straße.

Gegen 00.45 Uhr beobachtete eine Polizeistreife einen grauen Toyota, wie dieser beim Einparken einen weißen VW streifte. Als die Fahrzeugführerin die Polizeistreife bemerkte fuhr sie weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von insgesamt 6.500 Euro.

Die Polizeistreife hielt kurze Zeit später die Fahrzeugführerin an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 45-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die 45-Jährige.