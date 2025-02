FÜRTH. (170) Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zum Sonntag (16.02.2025) in ein Wettbüro in Fürth ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ein Anwohner hatte gegen 02:30 Uhr beobachtet, wie ein unbekannter Mann aus dem Fenster eines Wettbüros in der Nürnberger Straße kletterte und anschließend flüchtete. Im Rahmen der Überprüfung stellte eine Polizeistreife fest, dass über das betroffene Fenster in die Räumlichkeiten der Wettannahmestelle eingebrochen worden war. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnte der Tatverdächtige im Umfeld des Tatorts jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Der Kriminaldauerdienst sicherte am Tatort Spuren. Die Kriminalpolizei Fürth sucht nun Personen, die im Umfeld der Nürnberger Straße verdächtige Wahrnehmungen zu dem Einbruch oder einer offensichtlich flüchtenden Person gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Erstellt durch: Michael Konrad