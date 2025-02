NÜRNBERG. (164) In der Nürnberger Innenstadt ereignete sich am Samstagabend (15.02.2025) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine 24-jährige Frau leichte Verletzungen erlitt. Nachdem zum Unfallhergang unterschiedliche Aussagen vorliegen, sucht die Verkehrspolizei Nürnberg Unfallzeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen ein weißer Mercedes und ein weißer Audi zunächst hintereinander auf dem Laufertorgraben in Richtung Hauptbahnhof gefahren sein. Auf Höhe der Steubenbrücke soll der weiße Audi zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit dem vor ihm fahrenden Mercedes kollidiert sein. Bei dem Unfall erlitten der 24-jährige Fahrer des Mercedes sowie eine ebenfalls 24-jährige Frau, die als Mitfahrerin in dem Audi unterwegs war, leichte Verletzungen. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand außerdem ein Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro.

Zum Unfallhergang liegen der Polizei derzeit gegensätzliche Aussagen vor. Aus diesem Grund suchen die Beamten Unfallzeugen, die das Geschehen beobachten konnten. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 mit der Verkehrspolizei Nürnberg in Verbindung setzen.

