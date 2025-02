NÜRNBERG. (163) Ein Zeuge beobachtete am späten Samstagabend (15.02.2025) eine Frau, die im Stadtteil Wöhrd mehrere Autos beschädigte und verständigte die Polizei. Die 30-Jährige hatte die Kennzeichen von insgesamt sechs geparkten Fahrzeugen beschädigt.

Die Frau war einem Zeugen gegen 21:30 Uhr aufgefallen, als sie am Prinzregentenufer an mehreren geparkten Autos die Kennzeichen beschädigte. Eine Polizeistreife konnte die Frau kurz darauf vor Ort antreffen. Es stellte sich heraus, dass die Frau an insgesamt sechs Fahrzeugen die Kennzeichen verbogen hatte, so dass dabei die Halterung brach.

Die Beamten führten bei der sichtlich alkoholisierten Frau einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 1,5 Promille ergab. Die 30-jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und anschließend in die Obhut einer Bekannten gegeben. Zudem muss sich die Tatverdächtige wegen der Sachbeschädigungen strafrechtlich verantworten.

Ertellt durch: Michael Konrad