260. Zusammenstoß von Pkw und Fußgängerin; Pkw entfernt sich unerlaubt vom Unfallort – Trudering

Am Mittwoch, 12.02.2025, gegen 21:50 Uhr überquerte eine 45-Jährige mit Wohnsitz in München die Wasserburger Landstraße zu Fuß an einer Ampel. Diese zeigte zu diesem Zeitpunkt für sie grünes Licht. Zur selben Zeit fuhr auf der Straße ein bislang unbekannter Pkw mit einem Münchner Kennzeichen und einer hellen Farbe (beige/creme).

Der Pkw streifte die Frau, wodurch sie stürzte. Sie wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt und wollte danach selber zum Arzt gehen.

Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich mit dem Pkw von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich der Wasserburger Landstraße, Phantasiestraße und Waldtruderinger Straße (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Unfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

261. Zusammenstoß von zwei Pkw; beide Pkw-Fahrer werden verletzt – Oberschleißheim

Am Samstag, 15.02.2025, gegen 05:30 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Opel, auf der Staatsstraße 2053 von Oberschleißheim kommend in Richtung München. Zur selben Zeit fuhr ein 57-Järhiger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Pkw, Toyota, auf der Autobahnausfahrt München-Neuherberg von der A99 kommend in Richtung der B13. Dabei überquerte er mit dem Pkw die Staatsstraße 2053 und die dortige Ampel zeigte für ihn grünes Licht.

Der 27-Jährige missachtete nach den ersten Ermittlungen die Ampel, die für ihn rotes Licht zeigte und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und die beiden Pkw-Fahrer wurden jeweils verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Beim 27-Jährigen konnten die Beamten, die den Unfall aufnahmen, Hinweise auf eine Alkoholisierung feststellen. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 27-Jährigen wurde sichergestellt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Unfallaufnahme durchgeführt und die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der 27-Jährige wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

262. Einbruch in ein Einfamilienhaus – Oberhaching

Zwischen Donnerstag, 13.02.2025, 15:00 Uhr und Freitag, 14.02.2025, 10:15 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einbrechen, indem sie eine Terrassentür gewaltsam öffneten.

Die Täter durchsuchten danach die Zimmer des Hauses und konnten dort Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwenden. Nach der Tat entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und Spurensicherungsarbeiten durchgeführt.

Das Kommissariat 53 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Falkenweg, Hirtenweg und Jägerstraße (Oberhaching-Deisenhofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

263. Einbruch in eine Wohnung – Harlaching

Am Donnerstag, 13.02.2025, zwischen 14:30 Uhr und 19:45 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung einbrechen, wo sie eine Balkontür im ersten Obergeschoss gewaltsam öffnen konnten.

Sie durchsuchten danach die Zimmer und konnten dann verschiedene Gegenstände (u.a. Schmuck) im Wert von über zehntausend Euro entwenden. Nach der Tat entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und Spurensicherungsarbeiten durchgeführt.

Das Kommissariat 53 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Meichelbeckstraße und Harthauser Straße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

264. Verstoß gegen das Waffengesetz – Sendling

Am Donnerstag, 13.02.0205, gegen 12:40 Uhr, riefen Zeugen beim Polizeinotruf 110 an, da sie mehrere Schüsse im Bereich eines Mehrfamilienhauses gehört hatten.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zu der Örtlichkeit geschickt, um die Situation zu klären. Das betroffene Mehrfamilienhaus wurde umstellt und im Rahmen der Abklärungen vor Ort wurden zwei männliche Personen (18 und 19 Jahre, beide mit Wohnsitz in München) angetroffen, bei denen der Verdacht bestand, dass sie für die Schussabgaben verantwortlich sein könnten. Sie wurden kontrolliert und die Wohnung des 18-Jährigen, der dort wohnhaft ist, sowie ein Kellerabteil wurden durchsucht.

Eine Schreckschusspistole wurde dabei aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide Personen in der Wohnung in Richtung einer geöffneten Balkontüre mehrere Schüsse mit dieser Schreckschusspistole abgegeben hatten.

Bei beiden wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt und sie wurden wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Nach der Anzeigenerstattung wurden sie wieder entlassen.

Das Kommissariat 24 führt die weiteren Ermittlungen.

265. Raubdelikt – Unterschleißheim

Am Samstag, 15.02.2025, gegen 22:50 Uhr, rief ein Angestellter eines Wettbüros beim Polizeinotruf 110 an und er teilte mit, dass soeben ein maskierter unbekannter Täter, der eine Handfeuerwaffe in der Hand hielt, das Wettbüro betreten hatte.

Er bedrohte den Mitarbeiter, der sich zu dieser Zeit alleine in den Räumlichkeiten befand, mit der Waffe und forderte ihn auf, Bargeld zu übergeben. Der Mitarbeiter übergab daraufhin etwas Bargeld und der Täter entfernte sich.

Sofort wurden mehrere Streifen der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt und es wurden intensive Fahndungsmaßnahmen, an denen auch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord beteiligt waren, aufgenommen. Diese Fahndungsmaßnahmen, die keine Hinweise auf den Täter erbrachten, wurden über eine Stunde durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen wegen einer räuberischen Erpressung führt das Kommissariat 21.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 1,70-1,75 m, schlank, sprach deutsch, hohe Stimme; bekleidet mit schwarzer Baseballcap, schwarzer Sonnenbrille, schwarzer Schal, schwarzer Jacke mit weißem Puma-Emblem auf linker Brust, schwarzer Jogginghose, schwarze Nike-Schuhe mit weißen Sohlen, schwarz-blaue Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Max-Planck-Straße, Landshuter Straße und Edisonstraße (Unterschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.