DINKELSBÜHL. (161) Am Freitagnachmittag (14.02.2025) mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Wohnhaus in Schopfloch (Lkrs. Ansbach) anrücken, nachdem sich in einer Zwischendecke des Gebäudes ein Feuer entwickelt hatte. Personen kamen bei dem Brandgeschehen nicht zu Schaden.

Ein Hausbewohner hatte gegen 16:30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem in dem Wohnhaus in der Schillerstraße Rauch und Flammen wahrgenommen werden konnten. In einem Fehlboden des Obergeschosses war ein Feuer ausgebrochen. Rund 50 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren rückten zur Brandbekämpfung an.

Verletzte Personen waren infolge des Brandgeschehens nicht zu beklagen, allerdings wird der entstandene Sachschaden nach ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro beziffert. Die Ursache für den Brand ist bislang ungeklärt. Beamte der Polizeiinspektion Dinkelsbühl versiegelten den Brandort, die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach.

Erstellt durch: Michael Konrad