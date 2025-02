ANSBACH. (160) Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag (13./14.02.2025) in ein Einfamilienhaus im Ansbacher Stadtteil Eyb eingebrochen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Einbrecher drang in der Zeit zwischen 17:00 Uhr (Do) und 13:30 Uhr (Fr) vermutlich über ein Fenster gewaltsam in das Wohnhaus in der Hainstraße ein. Aus dem Haus entwendete der Unbekannte anschließend Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro. Zudem schlägt ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro zu Buche.

Beamte der Kriminalpolizei Ansbach übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Die Ermittler suchen Zeugen, die im Umfeld der Hainstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad