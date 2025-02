GRABENSTÄTT, LKR. TRAUNSTEIN. Die Polizei fand am Sonntagmorgen, 16. Februar 2025, nach Mitteilung zwei tote Menschen an einer Bucht in Grabenstätt am Chiemsee. Es handelt sich dabei um eine 72-jährige Frau und einen 74 Jahre alten Mann. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei tötete der 74-Jährige zuerst seine 72-jährige Lebensgefährtin und beging im Anschluss Suizid.

Am frühen Sonntagmorgen (16. Februar 2025), wurde über den Notruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mitgeteilt, dass sich an einer Bucht in Grabenstätt am Chiemsee zwei augenscheinlich leblose Personen befänden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte und eines Notarztes konnte bei beiden Personen nur mehr der Tod festgestellt werden. Anhaltspunkte für eine Beteiligung weiterer Personen gibt es derzeit keine.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermitteln jetzt Kriminalbeamte der Kriminalpolizei Traunstein in dem Fall wegen eines Tötungsdeliktes.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass der 74 Jahre alte Mann seine 72-jährige Lebensgefährtin mit deren Einverständnis tötete und sich anschließend selbst das Leben nahm.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern in dem Fall an.