INGOLSTADT, ZUCHERING, 16.02.2025 - In Zuchering brachen am Samstag, den 15.02.2025, bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 22.00 Uhr verschafften sich die Täter augenscheinlich durch brachiale Gewalt über ein Fenster im Erdgeschoß Zutritt zu dem Einfamilienhaus an der Mangoldstraße. Als Aufstiegshilfe benutzten sie eine Aluleiter aus dem Garten des Anwesens.

Nachdem sie diverse Räume durchsucht hatten, flüchteten sie mit Wertgegenständen in mittlerer 5-stelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.