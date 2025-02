BAMBERG/BERLIN. Die seit Mittwoch laufende Öffentlichkeitsfahndung nach dem 31-Jährigen aus Bamberg wird hiermit widerrufen. Beamte der Bundespolizei trafen den Mann am Samstagabend am Hauptbahnhof in Berlin an und nahmen ihn in Gewahrsam.

Die Beamten wiesen den 31-Jährigen dort in ein psychiatrisches Krankenhaus ein.

Wir danken der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und bitten darum, alle personenbezogenen Daten sowie veröffentlichte Bilder des Betroffenen umgehend zu löschen.