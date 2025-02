259. Einsatzbilanz der Münchner Polizei zur heutigen Versammlungslage

Am Samstag, 15.02.2025, fanden im Bereich des Polizeipräsidiums München insgesamt 23 Versammlungen statt, die inhaltlich zum großen Teil im Kontext zu der aktuell laufenden 61. MSC stehen.

Die größten stationären Versammlungen wurden dabei im Bereich des Gärtnerplatzes mit ca. 1.200 Teilnehmern (bundesweiter Aktionstag der Pride Bewegung) und im Bereich des Odeonsplatzes mit 450 Teilnehmern („Gemeinsam gegen den Krieg - Ukraine Konflikt“) durchgeführt.

Des Weiteren kam es insgesamt zu fünf sich fortbewegenden Versammlungen. Hierbei ist insbesondere die Demonstration - "Friedensfähig statt kriegstüchtig…" - mit ca. 1.400 Teilnehmern in der Spitze zu nennen. Diese nahm ihren Anfang am Münchner Stachus um 13.00 Uhr und endete um 17.30 Uhr am Marienplatz. Die größte sich fortbewegende Versammlung - "Macht Frieden! Keine Waffenlieferungen…" - begann um 14.00 Uhr am Königsplatz und hatte in der Spitze ca. 2.000 Teilnehmer. Sie endete mit der Schlusskundgebung ebenfalls wieder am Königsplatz gegen 19.00 Uhr.

Die Versammlungen wurden alle im Rahmen des Gesamteinsatzes zur MSC polizeilich betreut. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden bei den Versammlungen in allen Fällen überprüft und wo erforderlich entsprechend angepasst. Der Ablauf verlief in allen Fällen ohne nennenswerte Vorkommnisse.