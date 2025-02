LKR. BAD-TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Freitag, 14. Februar 2025, kam es nach betrügerischen Anrufen erneut zur Übergabe einer hohen Summe an eine unbekannte Abholerin. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und warnt eindringlich vor den betrügerischen Maschen.

Am Freitagvormittag, gegen 10.00 Uhr, erhielt eine 79-jährige Frau aus Wolfratshausen einen betrügerischen Anruf von unbekannten Anrufern. Die Trickbetrüger hatten sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts München ausgegeben und vorgespiegelt, eine Angehörige der 79-Jährigen hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und nun müsse hierfür eine Kaution zur Freilassung ihrer Angehörigen hinterlegt werden.

Leider hatten die Betrüger mit ihrer perfiden, hinterlistigen Masche Erfolg und die 79-Jährige übergab schließlich gegen 12.00 Uhr an ihrer Wohnadresse Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich.



Die Abholerin des Geldes, welche sich nach der Übergabe in Richtung des Friedhofs Waldram in Wolfratshausen entfernte, kann folgendermaßen beschrieben werden:

- ca. 160 cm groß

- zwischen 30 und 40 Jahre alt

- schwarzes, schulterlanges Haar

- kräftige Statur

- südländischer Teint

- Oberbekleidung: beiger Wollmantel

Die Ermittlungen zu diesem Fall hat die für organisierte Betrugsdelikte zuständige Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben, KPI(Z), des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, unter Sachleitung der zuständigen Staatsanwaltschaft, übernommen.

Hierbei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Klärung der Tat beitragen können:

- Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am späten Freitagvormittag, 14. Februar, in Wolfratshausen, Nahe des Friedhofs Waldram verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

- Wer kann Hinweise zur Identität der unbekannten Frau/Abholerin des Geldes geben?

- Wem sind vor/nach der Tat im Umfeld des Wohngebiets in der Nähe des Friedhofs Waldram verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0861 9873 505 bei der KPI(Z) oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Die Thematik Enkeltrick und Schockanrufe sind überregional auftretende Phänomene und beschäftigen die Polizei immer wieder aufs Neue. Die perfiden Maschen der Täter sind dabei flexibel und die Täter agieren jeweils mit verschiedenen Legenden. Die Polizei setzt alles daran, dieses hochkriminelle Phänomen zu bekämpfen. Hierbei appelliert die Polizei immer wieder an die Bevölkerung: