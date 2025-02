Dietersburg, Lkrs. Rottal-Inn: In der Gruberstraße geriet in den frühen Morgenstunden eine landwirtschaftliche Halle in der Größe von 40 x 15 Metern in Vollbrand. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf einen angrenzenden Stall verhindert werden.

Die darin befindlichen 150 Stiere konnten allesamt gerettet werden. Die drei Personen, welche sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Wohngebäude aufhielten, wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Brand wurde vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Es enststand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.000.000 Euro.

Veröffentlicht: 15.02.2025, 05:25 Uhr