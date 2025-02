0286 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (13.02.2025) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Zollernstraße.

Im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung ein. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich und ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0287 – Polizei ermittelt nach Diebstahl von Baustelle

Oberhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (12.02.2025), 18.00 Uhr bis Donnerstag (13.02.2025), 07.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Neuhoferstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Baumaschinen von einer Baustelle. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0288 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht mit verletztem Kind

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag (13.02.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Reinöhlstraße. Eine 11-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 08.00 Uhr war die 11-Jährige in Richtung Ulmer Straße zu Fuß unterwegs. Als sie einen Schritt auf die Straße machte, kollidierte sie mit einem bislang unbekannten Kleintransporter-Fahrer. Dieser fuhr an der 11-Jährigen vorbei. Die 11-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich dabei leicht. Der bislang unbekannte Kleintransporter-Fahrer fuhr offenbar weiter. ohne sich um das Mädchen zu kümmern.

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte schließlich die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0289 – Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Göggingen – Am heutigen Freitag (14.02.2025) war eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin unter Alkoholeinfluss in der Gögginger Straße unterwegs.

Gegen 02.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 19-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von einem Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den Wert. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt der Frau.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 19-Jährige.

Göggingen – Am heutigen Freitag (14.02.2025) war ein 49-jähriger E-Scooterfahrer ebenfalls alkoholisiert in der Gögginger Straße unterwegs.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Anschließend führten die Beamten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durch und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 49-Jährigen.