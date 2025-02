BAMBERG. Am Dienstagabend kam es im Bamberger Stadtgebiet zu einem Streit, bei dem ein 20-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der Mann war gegen 19 Uhr im Bereich einer Parkanlage in der Pestalozzistraße mit mehreren Männern in einen Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt der Bamberger eine Stichverletzung. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass der Täter die Tatwaffe möglicherweise in einem Garten im Bereich des Troppauplatzes abgelegt haben könnte. Es könnte sich um ein „Cuttermesser“ mit einem blauen Knopf und einem schwarzen Griff handeln, das in einen textilen Gegenstand eingewickelt ist.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise zu dem Messer sowie zu den flüchtigen Tätern. Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich des Troppauplatzes gemacht hat oder Hinweise zu den gesuchten Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.