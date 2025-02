TÜßLING, LKR. ALTÖTTING. Am Freitag, 14. Februar 2025, brach am späten Vormittag in Tüßling an einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Durch den Brand wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden aber wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizeistation Mühldorf geführt.

Am späten Freitagvormittag (14. Februar 2025), gegen 10.20 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein die Mitteilung über einen Brand am Marktplatz in Tüßling ein. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren stellten fest, dass der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand stand. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Feuerwehren konnte ein größeres Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand schnell abgelöscht werden.

Durch den Brand wurde, nach derzeitigen Erkenntnissen, glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Neben den Floriansjüngern waren Kräfte des THW, sowie das Landratsamt Altötting ebenfalls vor Ort.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Altötting. Noch vor Ort übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Brandstelle. Im weiteren Verlauf führen Brandfahnder des zuständigen Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf die weitere Sachbearbeitung. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ist jetzt unter anderem die Ermittlung der Brandursache Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen. Hinweise auf ein Einwirken Dritter ergaben sich bislang nicht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.