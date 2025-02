IMMENSTADT. Der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Immenstadt, Erster Polizeihauptkommissar Axel Fuchs, tritt in den Ruhestand ein und übergibt die Führung der Amtsgeschäfte an die Interimsleiterin Kriminalhauptkommissarin Julia Neumüller. Am 01. Juni 2025 wird dann Erster Polizeihauptkommissar Andreas Islar die Dienststellenleitung in Immenstadt übernehmen.