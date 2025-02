RIEKOFEN. LKR. REGENSBURG. Im Rahmen der Ermittlungen zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Riekofen im September 2024 wurde im Januar 2025 ein Fahrzeug zur Untersuchung sichergestellt. Gegen den Fahrzeughalter werden keine Ermittlungen geführt. Die Polizei weist darauf hin, dass unbelegte Spekulationen und deren Verbreitung strafrechtliche Konsequenzen haben können.

Im Rahmen der Ermittlungen zum tödlichen Verkehrsunfall in Riekofen im September 2024 wurde ein Fahrzeug eines Bauunternehmers aus dem Landkreis Straubing-Bogen zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Untersuchungen erfolgen durch das Bayerische Landeskriminalamt. Ein Ergebnis steht noch aus. Parallel dazu werden auch weitere Fahrzeuge und Spuren überprüft.

In den vergangenen Tagen erreichten die Polizei vermehrt Hinweise auf Gerüchte, die eine angebliche Unfallbeteiligung des sichergestellten Fahrzeugs und dessen Halters nahelegen. Gegen den Halter des Fahrzeugs werden aktuell keine Ermittlungen geführt. Ein unfallbeteiligtes Fahrzeug konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht identifiziert werden.

Die Verbreitung unbegründeter Spekulationen kann zu erheblichen persönlichen Belastungen führen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Verbreitung unwahrer Tatsachenbehauptungen auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Appell an die Öffentlichkeit: Beteiligen Sie sich nicht an der Verbreitung unbestätigter Spekulationen – weder in sozialen Medien noch im persönlichen Gespräch.