NÜRNBERG / ERLANGEN. (153) Die rücksichtslose Flucht eines VW vor einer Polizeikontrolle in der Nürnberger Innenstadt am Mittwochabend (13.02.2025) endete mit der Festnahme des 37-jährigen Fahrers in Erlangen und führte zur Aufdeckung zahlreicher Straftaten. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen und etwaige Geschädigte.



Einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West fiel gegen 21:25 Uhr ein VW Lupo auf, der im Bereich des Spittlertorgrabens unterwegs war. Als die Beamten das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollten, ignorierte der Fahrer das Anhaltesignal und gab Gas. In den folgenden Minuten fuhr der VW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Nürnberger Stadtteil Maxfeld, befuhr anschließend den Nordring und bog nach rechts in die Erlanger Straße ein. Anschließend fuhr er mit weiterhin deutlich überhöhter Geschwindigkeit Richtung Erlangen. Hierbei missachtete das Fahrzeug zahlreiche rote Ampeln, kollidierte mit mehreren Warnbaken und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Mit Unterstützung weiterer Streifenbesatzungen benachbarter Polizeidienststellen konnte der VW in der Erlanger Werner-von-Siemens-Straße gestoppt werden. Hierbei streifte der VW ein Polizeifahrzeug und beschädigte dieses. Personen wurden hierbei glücklicherweise nicht verletzt.

Die Polizisten nahmen den 37-jährigen Fahrzeugführer vorläufg fest. Da er mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei ihm an. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass sowohl das Fahrzeug als auch die Kennzeichen mutmaßlich gestohlen worden waren. Zudem fanden die Polizisten heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und gegen ihn ein Vorführbefehl bestand.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Einsatzkräfte neben einer kleinen Menge Betäubungsmittel eine Schreckschusspistole auf, für die der 37-Jährige keine Erlaubnis vorweisen konnte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 37-Jährigen erließ.

Unterdessen ermittelt die Polizei neben zahlreichen weiteren Straftaten wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet hierbei um Hinweise anderer Verkehrsteilnehmer. Personen, die durch die rücksichtslose Fahrweise des schwarzen VW Lupo gefährdet wurden oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583 – 1530 mit der Verkehrspolizei Nürnberg in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler