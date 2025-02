REGENSBURG. Am vergangenen Mittwoch konnten Polizeibeamte mit Hilfe der polizeilichen Videokameras im Bahnhofsbereich von Regensburg einen mutmaßlichen Handel von Betäubungsmittel feststellen. Ein Tatverdächtiger wurde inhaftiert.

Am Mittwoch, den 12. Februar 2025, gegen 12:00 Uhr beobachteten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Regensburg Süd auf der polizeilichen Videoüberwachung einen mutmaßlichen Handel von Betäubungsmitteln. An einer Bushaltestelle beim Regensburger Hauptbahnhof tauschten zwei Männer Gegenstände mit einer jungen Frau aus, nachdem sie zuvor ein Versteck aufsuchten. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten in eben diesem Versteck mehrere Betäubungsmittel, darunter Ecstasy, Heroin und Kokain in geringen Mengen sicher. Gleichzeitig wurden die beiden jungen Erwachsenen im Alter von 18 und 19 Jahren vorläufig festgenommen. Die mutmaßliche „Erwerberin“ wurde ebenfalls einer Kontrolle unterzogen. Bei der 22-Jährigen konnten zwar keine Betäubungsmittel, jedoch Utensilien zum Konsum von diesen, aufgefunden werden.

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd übernimmt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall aufgrund eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz. Beide Tatverdächtigen wurden am Folgetag, 13. Februar 2025, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den jüngeren Tatverdächtigen Haftbefehl. Dieser wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.