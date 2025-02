0280 – Infoveranstaltung zum Thema Schockanrufe

Leitershofen – Falscher Handwerker, Schockanruf, Gewinnmitteilung, Überweisungsbetrug, falscher Polizist…

Immer wieder liest man von Betrügereien, bei denen Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes gebracht werden. Durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten versuchen Betrüger Bargeld oder andere Vermögenswerte zu erschleichen.

Am kommenden Freitag (14.02.2025), zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger am Brunnenplatz, 86391 Leitershofen die Möglichkeit zu einer Beratung durch die Mobile Wache der Nordschwäbischen Polizei, wie sie sich vor solchen Betrügereien schützen können.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

0281 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Pfersee – Am gestrigen Mittwoch (12.02.2025) war ein 40-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Neusässer Straße unterwegs.

Gegen 00.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 40-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den Wert. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 40-Jährigen.

0282 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hochzoll – Am gestrigen Mittwoch (12.02.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Auto in der Oberstaufener Straße.

Gegen 22.30 Uhr nahm eine Anwohnerin ein lautes Geräusch wahr und verständigte die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Außenspiegel eines weißen Opel Corsas beschädigt. Anschließend flüchtete die unbekannte Person. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

170 cm, kräftige Statur, grüner Mantel, dunkle Schiebermütze.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0283 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Lechhausen – In der Zeit von Samstag (08.02.2025), 20.00 Uhr bis Mittwoch (12.02.2025), 07.30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Gebäude in der Neuburger Straße ein. Es entstand ein Beuteschaden im zweistelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0284 – Wohnungsbrand im Univiertel

Univiertel – Am heutigen Donnerstagmorgen (13.02.2025) kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaues in der Prof.-Messerschmitt-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden ein 35-Jähriger und eine 46-Jährige leicht verletzt.

Gegen 05.50 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Die Feuerwehr brachte mehrere Personen aus dem Gebäude. Darunter auch die 35- und 46-jährigen Bewohner, die sich offenbar zwischenzeitlich auf das Dach des Hauses geflüchtet hatten. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.