ERLANGEN (152) Am heutigen Donnerstagvormittag (13.02.2025) ereignete sich auf der BAB 3, zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Nord und Erlangen-Tennenlohe ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Frau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.



Der Fahrer eines Renault Twingo befuhr gegen 10:50 Uhr die BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Nord und Erlangen-Tennenlohe kam er mit dem Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Kräfte der Feuerwehr stellten den Pkw auf und befreiten die beiden Insassen. Der Fahrer (78) wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Seine ebenfalls 78-jährige Beifahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Weitere Fahrzeuge waren nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht beteiligt.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen führten vor Ort eine Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die BAB 3 war im Rahmen der Unfallaufnahme und während der Landung eines Rettungshubschraubers voll gesperrt. Im weiteren Verlauf konnten zwei Fahrstreifen in Richtung Würzburg für den Verkehr freigegeben werden.



Erstellt durch: Janine Mendel