Die 17-jährige Naima Dietz hat am Dienstagabend, gegen 21:50 Uhr, ihr Elternhaus im Aschaffenburger Stadtteil Damm verlassen und wird seitdem vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet. Die Aschaffenburger Polizei hat Suchmaßnahmen eingeleitet, diese führten bislang nicht zum Auffinden der 17-Jährigen. Diese könnte sich dem Sachstand nach auch im Raum Stuttgart oder Frankfurt am Main aufhalten. Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden liegen derzeit nicht vor.



Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Ca. 170 cm groß bei schlanker Statur

Braune Haare

Trägt ggf. goldene Ohrringe

Trägt vermutlich: Pullover, Daunenjacke und Schal - jeweils in weiß,

Blue Jeans & braune "Mokassin Stiefel"

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.