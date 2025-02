0273 – Zeugensuche nach Brand einer Holzhütte

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (11.02.2025), gegen 18.45 Uhr, kam es zum Brand einer Holzhütte in der Riedinger Straße.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand und konnte ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Vor Ort wurden Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung festgestellt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat umgehend die Ermittlungen übernommen.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0274 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Oberhausen – In der Zeit von Freitag (07.02.2025), 15.00 Uhr, bis Montag (10.02.2025), 06.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Lkw in der Zirbelstraße an. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (11.02.2025) kam es zu einer Unfallflucht an der Kreuzung Neuburger Straße Ecke Klausstraße.

Gegen 08.40 Uhr fuhr der 83-Jährige mit seinem Daimler Benz die Neuburger Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Klausstraße streifte ein bislang unbekannter Lkw das Auto des 83-Jährigen. Der Fahrer des Lkw fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (11.02.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Amagasaki-Allee. Ein Beteiligter flüchtete.

Gegen 08.00 Uhr fuhr die 21-Jährige mit ihrem Opel Corsa die Amagasaki-Allee stadtauswärts. Sie befuhr den rechten Fahrstreifen. Ein bislang unbekannter Lkw fuhr hinter der 21-Jährigen und streifte deren Auto. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0275 – Polizei sucht Zeugen nach Autorennen

Innenstadt- Am vergangenen Samstag (08.02.2025) ereignete sich ein Fahrzeugrennen zwischen zwei Minis am Leonhardsberg.

Gegen 23.45 Uhr beobachtete eine Polizeistreife das Fahrzeugrennen zwischen dem unbekannten roten Mini und einem schwarzen Mini an der „Grottenau“. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung stoppten Einsatzkräfte den schwarzen Mini einer 23-Jährigen in Lechhausen. Die Beamten stellten den Führerschein der 23-Jährigen sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Bereits kurz zuvor fiel der rote Mini auf, als dieser mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Jakobertor unterwegs war.

Die Fahndung nach dem bislang unbekannten roten Mini verlief negativ.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen die 23-Jährige und sucht in diesem Zuge Zeugen.

Zeugen die Angaben zu dem roten Mini, dessen Insassen sowie dem Fahrverhalten der Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, sollen sich ebenso mit der Polizei in Verbindung setzen.

0276 – Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (11.02.2025), kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Neuburger Straße mit zwei Autos. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 13.00 Uhr fuhr eine 70-Jährige mit ihrem Hyundai auf die Neuburger Straße. Dabei übersah sie einen 27-Jährigen, der mit seinem BMW die Neuburger Straße stadtauswärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. In dieser Zeit war der Straßenbahnverkehr eingeschränkt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 70-Jährige.

0277 – Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (11.02.2025) war ein 24-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der Amagasaki-Allee unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr führte eine Polizeistreife bei einem 24-jährigen Autofahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 24-jährigen Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 24-Jährigen und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.