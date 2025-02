NEUSTADT, LKR. COBURG. Am Sonntagmittag zeigte ein bislang Unbekannter auf offener Straße den Hitlergruß und beleidigte eine Passantin. Die Kripo Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am vergangenen Sonntagmittag, ereignete sich gegen 13:30 Uhr in der Eisfelder Straße in Neustadt ein Vorfall, bei dem eine 28-jährige Passantin von einem mit zwei Personen besetzten, vorbeifahrenden Roller aus beleidigt wurde. Einer der Männer äußerte zunächst beleidigende Worte in die Richtung der Fußgängerin. Der Fahrer des Kleinkraftrades zeigte im Anschluss mit dem lauten Ausruf „Heil“ untermauert, den Hitlergruß. Danach entfernte sich das schwarze Mokick in Richtung Bahnhof.

Die Kriminalpolizeiinspektion Coburg hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Fahrer:

männlich

schwarze Bekleidung

blauer Helm mit neonfarbenen Elementen

Mitfahrer: