HEILSBRONN. (148) Wie mit Meldung 124 berichtet, griff am Donnerstagmorgen (06.02.2025) ein bislang unbekannter Täter einen 40-jährigen Mann in Heilsbronn (Lkrs. Ansbach) mit einem Messer an und verletzte ihn schwer. Die SOKO „Gundekar“ der Ansbacher Kriminalpolizei lädt interessierte Medienvertreter ein, eine Befragung von Verkehrsteilnehmern am Donnerstag (13.02.2025) zu begleiten.



Der 40-jährige Mann wurde, wie berichtet, gegen 08:45 Uhr in der St.-Gundekar-Straße von einem bislang unbekannten Täter angegriffen. Der 40-Jährige erlitt durch den Angriff schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und musste in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus gefahren werden. Derzeit befindet sich das Opfer in einem stabilen Zustand.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, gelang es dem Unbekannten zu flüchten. Die Mordkommission der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm noch am Tatort die Ermittlungen in enger Abstimmung mit Staatsanwaltschaft Ansbach. Im weiteren Verlauf wurde zur Klärung des Tatgeschehens die 26-köpfige SOKO „Gundekar“ gegründet. Die Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ansbach wegen versuchten Mordes geführt.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 160 cm – 170 cm groß, südländisches Aussehen, trug weiße Schuhe, eine helle Hose und eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze.

Im Verlauf der Ermittlungen führten Einsatzkräfte bereits umfangreiche Anwohnerbefragungen durch. Eine Befragung von Verkehrsteilnehmern wird am Donnerstagmorgen (13.02.2025) in Heilsbronn stattfinden.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Befragung an folgendem Treffpunkt zu begleiten:

Donnerstag, den 13.02.2025, 07:45 Uhr

Parkplatz Neuendettelsauer Straße / Ecke St. Gundekar-Straße

91560 Heilsbronn

Im Rahmen der Befragung verteilen die Einsatzkräfte einen Flyer, welcher zum Download zur Verfügung steht.



Erstellt durch: Michael Petzold