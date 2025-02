REGENSBURG. Am Dienstag, den 11. Februar 2025, kam es zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines 16-jährigen Jugendlichen im Gewerbepark in Regensburg. Die beiden mutmaßlichen Täter sind flüchtig. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 21:00 Uhr traf sich ein 16-Jähriger mit zwei bislang unbekannten Männern in einem Hinterhof im Gewerbepark von Regensburg. Die beiden mutmaßlichen Täter gingen den Jugendlichen unvermittelt körperlich an und entwendeten dessen Mobiltelefon, Kopfhörer, sowie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Durch die körperliche Auseinandersetzung wurde der 16-Jährige leicht verletzt. Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten im Anschluss mit der Beute. Sie fuhren mit einem blauen Motorroller in westliche Richtung davon.

Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden:

175 cm groß

Bart

südländisches Aussehen

Die Kriminalpolizei Regensburg führt in diesem Fall die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Wer hat am Dienstag, gegen 21:00 Uhr, im Gewerbepark Regensburg, insbesondere im Abschnitt Gewerbepark D Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Kann jemand Hinweise zum blauen Motorroller geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.