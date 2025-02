PASSAU, BAD GRIESBACH, LKR. PASSAU. Erneut haben Telefonbetrüger in der Region zugeschlagen. Ein 59-Jähriger aus Bad Griesbach übergibt Gold an einen unbekannten Kurier.

Zuvor wurde der 59-jährige Mann am Dienstag (11.02.2025) von einem angeblichen Anwalt darüber informiert, dass seine Lebensgefährtin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution hinterlegt werden müsse, damit sie nicht in Untersuchungshaft kommt. Daraufhin übergab der 59-Jährige in der Nähe des Hauptbahnhofs in Passau gegen 12.00 Uhr Goldbarren an einen unbekannten Mann.

Der Abholer wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 180 cm groß mit einer etwas dickeren Statur

schwarze Mütze

deutschsprachig

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die weiteren Ermittlungen zu dem Betrugsfall übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0851/9511-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an Passanten, die gestern Mittag gegen 12.00 Uhr im Bereich der Passauer Bahnhofs verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben. Ebenso werden Taxiunternehmen, die gestern im Tatzeitraum u. U. eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft, gefahren haben, gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 12.02.2025, 13.48 Uhr