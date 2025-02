GREDING. (147) Wie mit Meldung 139 berichtet, stürzte am 09.02.2025 über einem Waldgebiet bei Greding (Lkrs. Roth) ein Hubschrauber ab; die beiden Insassen kamen hierbei ums Leben.



Bei dem Hubschrauber handelte es sich nicht wie vorerst angenommen um einen Ultraleichthubschrauber sondern um das Modell „Helicopter Model 269C“.

Die Bergung des Hubschrauberwracks erfolgte am vergangenen Montag (10.02.2025). Die Teile wurden in eine Halle in Braunschweig gebracht, wo eine technische Untersuchung durch Fachkräfte der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung erfolgt. Diese wird sich voraussichtlich über mehrere Wochen hinziehen.

Eine Obduktion der beiden verstorbenen Insassen erfolgte am heutigen Mittwoch (12.02.2025). Bislang konnte nicht abschließend geklärt werden, wer den Hubschrauber zum Unfallzeitpunkt steuerte. Ermittlungen zu Folge wäre es theoretisch beiden Insassen möglich gewesen, von ihren jeweiligen Sitzen aus, die Steuerung des Helicopters zu übernehmen.

Beamte der Kriminalpolizei Schwabach führen derzeit zahlreiche Zeugenvernehmungen, u.a. von Ersthelfern und Augen- bzw. Ohrenzeugen des Unfalls durch.

Bei neuen Erkenntnissen wird nachberichtet.



Erstellt durch: Janine Mendel