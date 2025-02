242. Einbruch in Kiosk – Laim

Im Zeitraum von Montag, 10.02.2025, 23:30 Uhr bis Dienstag, 11.02.2025, gegen 07:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem Kiosk im Stadtteil Laim, bei dem sie eine Türe gewaltsam öffnen konnten.

Im Anschluss wurde der Kiosk durchsucht und diverse Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Ein Mitarbeiter des Kiosks stellte den Einbruch am Dienstagmorgen fest und verständigte die Polizei. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fürstendrieder Straßer, Agnes-Bernauer-Straße und Valpichlerstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

243. Einbruch in Wohnung – Isarvorstadt

Am Dienstag, 11.02.2025, gegen 20:00 Uhr, stellte eine Zeugin fest, dass in eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eingebrochen wurde. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zur Wohnung, indem sie die Tür gewaltsam öffnen konnten. Sie entwendeten diverse Kleidungsstücke und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Im Anschluss konnten der oder die Täter unerkannt flüchten.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr am Dienstag, 11.02.2025 im Bereich der Isartalstraße, Auenstraße und Dreimühlenstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

244. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungslage – Obersendling

Am Dienstag, 11.02.2025, gegen 22:30 Uhr, verständigte ein Anwohner eines Wohnheims den Polizeinotruf 110 darüber, dass ein anderer Bewohner des Wohnheims weitere Bewohner mit einer Schusswaffe bedroht hätte.

Daraufhin wurden viele Einsatzkräfte der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort wurde das Wohnheim durch die eingesetzten Kräfte umstellt und nach kurzer Einsatzzeit kam die für den Einsatz verantwortliche Person, ein 35-Jähriger, aus dem Wohnheim und konnte hier vorläufig festgenommen werden.

Bei ihm wurde eine Schreckschusspistole aufgefunden. Diese wurde sichergestellt und der 35-Jährige wurde wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach der Anzeigenerstattung und den weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Nach den ersten vorläufigen Erkenntnissen der Polizei könnte eine Ruhestörungsproblematik für den Vorfall verantwortlich gewesen sein.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26.

245. Staatsschutzrelevantes Delikt – Neuhausen

Am Freitag, 07.02.2025, gegen 09:25 Uhr, ging eine 32-Jährige mit Wohnsitz in München auf der Dachauer Straße in Richtung Leonrodplatz. Auf Höhe der Maria-Luiko-Straße wurde sie durch einen bislang unbekannten Täter nach derzeitigem Kenntnisstand unvermittelt verbal beleidigt. Hierbei verwendete der unbekannte Täter auch einen fremdenfeindlichen Ausdruck.

Die 32-Jährige ging zunächst weiter, wurde jedoch vom unbekannten Täter am rechten Arm gepackt und zurückgezogen. Hierbei erlitt sie Schmerzen am Arm und fühlte sich zudem bedroht.

Zwei unbekannte Zeugen beobachteten den Vorfall und schritten. Sie forderten den unbekannten Täter auf zu gehen. Der Täter stieg daraufhin an der Tram-Haltestelle Leonrodplatz in die Tram der Linie 12 und entfernte sich.

Die 32-Jährige begab sich im Anschluss zu einer Münchner Polizeiinspektion und erstattete Anzeige.

Die weiteren Ermittlungen wegen Volksverhetzung, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung wurden vom Kommissariat 44 übernommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

1,75 cm, ca. 45 Jahre, dunkle Augen, südosteuropäisches Erscheinungsbild, Mütze, blaue Jacke, Jeans, große, schwarze Kopfhörer, Aldi- oder Rewe-Tüte

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dachauer Straße, Maria-Luiko-Straße und Leonrodplatz (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat K44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

246. Sachbeschädigung durch Brandstiftung – Neubiberg und Ottobrunn

Fall 1:

Am Samstag, 08.02.2025, gegen 23:55 Uhr, wurde in Neubiberg ein Wahlplakat einer politischen Partei im Kontext mit der anstehenden Bundestagswahl durch Brandstiftung beschädigt.

Das Feuer konnte durch eine 54-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München festgestellt und gelöscht werden. Der 54-Jährige erstattete anschließend Anzeige auf der nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Fall 2:

Am Sonntag, 09.02.2025, gegen 02:45 Uhr, wurde in Ottobrunn ein Wahlplakat einer politischen Partei im Kontext mit der anstehenden Bundestagswahl durch Brandstiftung beschädigt.

Dies konnte durch eine 19-Jährigen und einen 20-Jährigen (beide mit Wohnsitz im Landkreis München) beim Vorbeifahren in ihrem Pkw festgestellt werden.

Die durch die Mitteiler verständigten die Polizei und Feuerwehr. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachten keine neuen Hinweise auf die Täter. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die beiden Plakate haben jeweils einen Wert im niedrigen zweistelligen Bereich.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hauptstraße und Kaiserstraße (Neubiberg) und der Putzbrunner Straße, Stubaier Straße und Iblherstraße (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

247. Staatsschutzrelevantes Delikt – Schwabing

Am Freitag, 07.02.2025, gegen 21:00 Uhr, fand am Wedekindplatz eine stationäre Versammlung einer politischen Partei mit Bezug zur bevorstehenden Bundestagswahl statt, an welcher etwa 20 Personen teilnahmen. Im Verlauf der Versammlung kam es zu Zwischenrufen beim laufenden Redebeitrag durch Besucher einer auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Gaststätte. Ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München rief dabei eine Parole mit Bezug zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Richtung des Versammlungsteilnehmer.

Zeugen verständigten daraufhin den Polizeinotruf. Der 22-Jährige konnte anschließend durch Polizeibeamte festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisation eingeleitet.

Die Versammlung verlief ohne weitere Störungen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 44.