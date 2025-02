HAUSHAM, LKR. MIESBACH. Bislang unbekannte Einbrecher entwendeten am Dienstag, 11. Februar 2025, in den frühen Morgenstunden aus den Geschäftsräumen eines Fahrradbetriebs in Hausham etliche sehr hochwertige Fahrräder im Gesamtwert eines niedrigen sechsstelligen Betrags. Die Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm die Ermittlungen in dieser Sache und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Über ein Fenster in mehreren Metern Höhe gelangten unbekannte Einbrecher in den frühen Morgenstunden zwischen 00.30 und 03.30 Uhr am Dienstag (11.02.2025) in die Werkstatt und Lagerräume eines Fahrradherstellers in der Alten Miesbacher Straße in Hausham. Nach bisherigem Kenntnisstand erbeuteten die Täter etliche sehr hochwertige Fahrräder im Gesamtwert eines niedrigen sechsstelligen Betrags und transportierten diese mit einem Fahrzeug ab.

Zuletzt waren ähnlich gelagerte Taten am 8. Februar 2025 auch in Geretsried (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) und Töging am Inn (Lkr. Altötting) festgestellt worden.

Die Sachbearbeitung in diesem Fall übernahm jetzt die Kriminalpolizei Miesbach. Tatzusammenhänge mit den Fällen in Geretsried und Töging am Inn werden von den zuständigen Kriminalpolizeidienststellen geprüft.

Die Ermittler erhoffen sich aber auch sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen und wenden sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat in der Nacht auf Dienstag (11. Februar), insbesondere in der Zeit zwischen Mitternacht und 04.00 Uhr morgens im Bereich des Geschäftsbetriebs in der Alten Miesbacher Straße in Hausham verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind, möglicherweise auch schon in den Tagen vor dem Einbruch, in der Umgebung verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeistation Miesbach unter der Telefonnummer (08025) 2990 oder an jede andere Polizeidienststelle.