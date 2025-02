NÜRNBERG. (146) Am Mittwochmorgen (12.02.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer Kehrmaschine in der Nürnberger Südstadt. Der Fahrer der Kehrmaschine musste verletzt in ein Krankenhaus gefahren werden.



Gegen 08:30 Uhr kollidierte eine Kehrmaschine aus noch nicht geklärter Ursache in eine Straßenbahnhaltestelle in der Landgrabenstraße / Ecke Heynestraße. Hierdurch kippte die Kehrmaschine um und kam seitlich auf der Landgrabenstraße zum Liegen.

Der Fahrer der Kehrmaschine erlitt durch das Unfallgeschehen mehrere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Landgrabenstraße ist an der Unfallstelle derzeit noch bis zur Bergung des Fahrzeugs in Richtung Westen gesperrt (Stand 10:30 Uhr).

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens aufgenommen.



Erstellt durch: Michael Petzold / mc