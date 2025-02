AMPFING, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Dienstagvormittag, 11. Februar 2025, sollen zwei Männer versucht haben, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Ampfing gewaltsam einzudringen. Nach Hinweis der anwesenden Bewohnerin konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden, sein Mittäter flüchtete. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen in dieser Sache und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstag (11. Februar 2025), um 10.20 Uhr, teilte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses über den Notruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd den Verdacht mit, dass soeben versucht werde, in ihre Wohnung in Ampfing einzubrechen. Während das Opfer in einem verschlossenen Zimmer Sicherheit suchte, sollen nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Männer versucht haben, sich gewaltsam Zutritt über die Wohnungstüre zu verschaffen. Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn konnte noch an Ort und Stelle einen dringend Tatverdächtigen festnehmen. Sein Mittäter konnte unerkannt in unbekannte Richtung flüchten.

Die Bewohnerin wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand gelang es den Tatverdächtigen nicht in die Wohnung zu gelangen und Beute zu machen.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn wurden sofortige Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung einer Vielzahl an umliegenden Polizeidienststellen durchgeführt. Leider führten die bisherigen Maßnahmen nicht zur Identifizierung bzw. Ergreifung des zweiten Tatverdächtigen.

Die weitere Sachbearbeitung wurde nun vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kripo Mühldorf am Inn, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernommen.

Die Kripo Mühldorf am Inn bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise:

Nach Angaben der Geschädigten könnte der flüchtige Tatverdächtige einen weißen Arbeitsanzug (ähnlich dem eines Malerarbeiters) getragen haben.

Wer hat am 11. Februar zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr im Nahbereich der Falkenstraße in Ampfing verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind - auch vor der Tat - verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631/3673-0 erbeten.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde der 52-jährige Festgenommene am heutigen 12. Februar 2025 dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mühldorf am Inn zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der georgische Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.