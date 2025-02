ZELL AM MAIN, LKR. WÜRZBURG. Seit Dienstagnachmittag wird eine 86-Jährige vermisst. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Die 86-jährige Wilma Herrnmüller hat gegen 17:00 Uhr das Pflegeheim in der Hauptstraße verlassen. Es gehört zu ihrem Tagesablauf, dass sie für rund eine Stunde in einen benachbarten Supermarkt geht. In der Vergangenheit kehrte sie immer zuverlässig in das Heim zurück. Am heutigen Abend kehrte sie jedoch nicht zurück und wird seit dem von der Polizeiinspektion Würzburg-Land gesucht. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen beteiligt sich seit den Abendstunden ein Polizeihubschrauber an der Suche. Zusätzlich unterstützt die Feuerwehr die Suchmaßnahmen und setzt dabei auch eine Drohne ein. Eine Rettungshundestaffel befand sich ebenfalls im Einsatz. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Frau Herrnmüller unter Umständen auf den Weg zu ihrer alten Wohnanschrift in Wörth am Main begeben hat.

Sie ist wie folgt bekleidet:

Beige Hose, bräunliche Schuhe, blaue Jacke

rote Handtasche und trägt eine Brille

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter 0931/457-1630 entgegen.