0263 – Brand in einem Mehrfamilienhaus

Oberhausen – Am heutigen Dienstag (11.02.2025) kam es zu einem Wohnungsbrand in der Neuhäuserstraße, bei dem eine 48-Jährige verstarb. Eine 66-jährige Hausbewohnerin wurde leicht verletzt.

Gegen 02.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war deutliche Rauchentwicklung und Feuer in der Wohnung erkennbar. Eine 48-Jährige konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Hierbei handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um die Wohnungsbesitzerin, die dort allein lebte. Eine 66-jährige Hausbewohnerin wurde leicht verletzt aus dem Mehrfamilienhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat umgehend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

0264 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Pfersee - Von Samstag (08.02.2025), 11.00 Uhr, auf Sonntag (09.02.2025), 12.00 Uhr, beschädigten und beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Briefkasten einer Hausverwaltung am Webereck.

Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0265 – Polizei warnt erneut vor Callcenterbetrug

Landkreis Augsburg – Am Montag (10.02.2025) kam es zu einem Betrug einer 87-Jährigen durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Gegen 14.00 Uhr gab sich am Telefon ein bislang unbekannter Täter als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte teilte der Frau mit, dass sie vermutlich Opfer von Falschgeld geworden sei.

Der unbekannte Täter brachte die Frau dazu sämtliches Bargeld zusammenzusuchen und dieses gemeinsam am Telefon zu zählen. Anschließend würde ein angeblicher Polizeibeamter vorbeikommen und das Bargeld überprüfen. Kurz darauf klingelte der angebliche Polizist bei der Frau. Die Frau übergab das Bargeld an den Polizisten. Dieser entfernte sich daraufhin mit dem Bargeld. Anschließend ging die Frau zu ihrer Schwiegertochter, welche den Betrug sofort erkannte und die Polizei kontaktierte.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und hat folgende Tipps um sich vor derartigen Betrügern zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/vorsicht-falscher-polizist-am-telefon/

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

0266 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lechhausen – In der Zeit von Donnerstag (06.02.2025), 10.00 Uhr bis Samstag (08.02.2025), 12.00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Daimler in der Radetzkystraße an. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Hochzoll – In der Zeit von Sonntag (09.02.2025), 19.00 Uhr, auf Montag (10.02.2025), 12.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Alatseestraße. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der unbekannte Verursacher fuhr gegen die vordere Stoßstange eines geparkten schwarzen Opel Corsa. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0267 – Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Universitätsviertel – Am gestrigen Montag (10.02.2025), kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Haunstetter Straße. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Ford auf der Haunstetter Straße in Richtung Königsbrunn. Auf Höhe des Universitätsviertels kam er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Hyundai einer 34-Jährigen zusammen. Die 34-jährige Fahrerin und ihr 32-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall gegen den 37-Jährigen.

0268 – Mit entwendetem Fahrzeug Verkehrsunfall verursacht

Lechhausen – Am Samstag (08.02.2025), kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Wie sich herausstellte, soll das unfallverursachende Fahrzeug zuvor entwendet worden sein.

Gegen 03.00 Uhr teilten Passanten einen beschädigten Fiat Panda in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße mit. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Fiat offenbar zuvor in der Seidererstraße entwendet und mit diesem ein Verkehrsunfall verursacht wurde. Der oder die bislang unbekannten Täter entfernten sich offenbar nach dem Unfall. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahl eines Kraftwagens und unerlaubtem Entfernen von Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.