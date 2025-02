DINGOLFING. Am Montagmittag (10.02.2025) kam es zu einem Wohnungsbrand in der Schillerstraße, bei dem ein Mann ums Leben kam. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen.

Gegen 12.18 Uhr brach das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch den Rauch, der sich über das Treppenhaus im gesamten Gebäude ausbreitete, auf das Feuer aufmerksam. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei verständigten und evakuierten alle anwesenden Personen. Aus der Wohnung, in welcher der Brand entstand, konnte ein Mann nur noch tot geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich wohl um den 28-jährigen Bewohner der betroffenen Wohnung. Ein weiterer Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Personen blieben unverletzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen zu dem Brandfall übernommen. Zur Ursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden, die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf rund 250.000 Euro.

Veröffentlicht: 11.02.2025