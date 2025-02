München/Bamberg – Cyberkriminelle verursachen allein in Deutschland jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Eine wichtige Rolle spielt dabei Ransomware. Die Täter nutzen technische oder menschliche Schwachstellen, dringen in die IT-Netzwerke der Geschädigten ein, verschlüsseln und entwenden Daten und legen so meist ganze Systeme lahm. Für die Entschlüsselung und Rückgabe der Daten wird dann ein Lösegeld gefordert - oftmals Beträge im sechs- oder siebenstelligen Bereich. Die Geschädigten sind in der Regel Unternehmen, aber auch Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser und Apotheken oder Behörden.