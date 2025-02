235. Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus – Lehel

Am Montag, 10.02.2025, gegen 16:55 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner gewaltsam über die Zugangstür Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Die bislang unbekannten Täter durchsuchen die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss über das Treppenhaus. Dort begegneten sie der 36-jährigen Bewohnerin, welche, nachdem sie den Einbruch bemerkt hatte, den Polizeinotruf 110 verständigte.

Die 36-Jährige verfolgte die beiden Täter zu Fuß in Richtung S-Bahn-Station Rosenheimer Platz. Dort verlor sie die beiden Täter aus den Augen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bisher nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Täter entwendeten Gegenstände im Wert eines dreistelligen Betrages.

Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizeibeamten vor Ort meldete eine 38-Jährige aus demselben Anwesen, dass bei ihr ebenfalls eingebrochen wurde.

Die unbekannten Täter verschafften sich auch hier gewaltsam Zutritt über die Wohnungstür. Die Täter durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages.

Die Ermittlungen in beiden Fällen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Obermaierstraße, Steinsdorfstraße, Ländstraße und Thierschstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

236. Einbruch in Einfamilienhaus – Nymphenburg

Am Montag, 10.02.2025, zwischen 18:55 Uhr und 21:55 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner gewaltsam über die Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus.

Der oder die bislang unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Als der Einbruch bemerkt wurde, verständigte der Geschädigte den Polizeinotruf 110.

Der oder die Täter entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hanfstaengelstraße, Stuberstraße, Nachtigalstraße und Nederlinger Straße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

237. Pkw kollidiert mit Polizeifahrzeug; zwei Personen leicht verletzt – Altstadt

Am Dienstag, 11.02.2025, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw; BMW, die Kreuzstraße in Richtung Herzogspitalstraße. An der Kreuzung zur Brunnstraße wollte er diese geradeaus überqueren.

Zeitgleich befuhren zwei Polizeibeamte mit einem zivilen Dienstfahrzeug während einer Einsatzfahrt die Brunnstraße in Richtung Herzog-Wilhelm-Straße und wollten die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Polizeibeamte wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw des 37-Jährigen geriet durch den Unfall in Brand und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

238. Gefährliche Körperverletzung; eine Person festgenommen – Freimann

Am Montag, 10.02.2025, gegen 23:15 Uhr, meldeten mehrere Personen über den Polizeinotruf 110 eine körperliche Auseinandersetzung in der U-Bahn U6 Richtung Garching-Forschungszentrum.

Ein 34-jähriger polnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ein 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München saßen sich in der U-Bahn gegenüber und gerieten aus bislang unbekannten Gründen in Streit.

Eine bislang unbekannte Zeugin versuchte beschwichtigend auf den 34-Jährigen einzuwirken, was ihr zunächst auch gelang. Die unbekannte Zeugin verließ am Bahnhof Studentenstadt die U-Bahn.

Im weiteren Verlauf kam es jedoch wieder zum Streit und letztlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 34-Jährige ein mitgeführtes Taschenmesser gegen den 36-Jährigen einsetzte und diesen im Oberkörperbereich verletzte.

Der 34-Jährige verließ daraufhin am U-Bahnhof Freimann den Zug und konnte von der Polizei unter Mithilfe von aufmerksamen Zeugen festgenommen werden. Das Taschenmesser konnte vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 36-Jährige verblieb zunächst in der U-Bahn. Er wurde durch Polizeikräfte am U-Bahnhof Fröttmaning angetroffen und durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst ärztlich versorgt. Zur weiteren Behandlung wurde der 36-Jährige in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der 34-Jährige wurde im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wird ein Ermittlungsrichter im Laufe des heutigen Tages über die Haftfrage entscheiden.

Der betroffene Zugteil wurde sichergestellt und für weitere Spurensicherungsmaßnahmen im MVG-Betriebshof abgestellt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 24.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der U-Bahn U6 Richtung Garching-Forschungszentrum, insbesondere im Bereich der Stationen Universität, Giselastraße, Münchner Freiheit, Dietlindenstraße, Nordfriedhof, Alte Heide, Studentenstadt, Freimann, Kieferngarten und Fröttmaning, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die unbekannte Zeugin, welche den Streit zunächst schlichtete, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

239. Terminhinweis: Pressekonferenz zum Polizeieinsatz anlässlich der 61. Münchner Sicherheitskonferenz

Aufgrund des Großeinsatzes des Polizeipräsidiums München zur diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz findet am

Mittwoch, 12.02.2025, um 11.00 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München

(80333 München, Eingang Augustinerstr. 2)

eine Pressekonferenz statt.

Dabei wird der Einsatzleiter Polizeivizepräsident Christian Huber den diesbezüglichen Polizeieinsatz der Öffentlichkeit vorstellen.

Alle Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Um eine Voranmeldung per E-Mail an unsere Adresse muenchen.presse@polizei.bayern.de) wird gebeten.

240. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw; vier Personen verletzt – Hasenbergl

Am Montag, 10.02.2025, gegen 22:20 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Straubing mit einem Lkw die Schleißheimer Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Detmoldstraße wollte er nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, BMW, die Schleißheimer Straße stadteinwärts.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach einem Notruf durch unbeteiligte Zeugen wurden Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr zur Unfallörtlichkeit geschickt.

Im Pkw des 23-Jährigen saßen noch ein 28-Jähriger und ein 35-Jähriger, beide mit Wohnsitzen in München.

Bei dem Unfall wurden alle vier Verkehrsteilnehmer verletzt. Der 29-Jährige sowie der 35-Jährige wurden vom Rettungsdienst in Münchner Krankenhäuser gebracht. Der 23-Jährige und der 28-Jährige wurden durch den Rettungsdienst ambulant versorgt.

Neben den beiden Fahrzeugen wurde beim Unfall auch eine Ampelanlage beschädigt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.