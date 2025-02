Münsing, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am frühen Montagabend, 10. Februar 2025, kam es in Münsing zu einem Einsatz wegen einer schwer verletzten Person. Ein 28-jähriger Mann verletzte sich - nach derzeitigem Stand der Ermittlungen - mit einem selbst gebauten gefährlichen Gegenstand schwer. Der Verletzte kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Weilheim die genauen Umstände.

Am frühen Montagabend (10. Februar 2025) kam es bei Münsing, im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zu einem Polizei- und Rettungseinsatz unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hantierte ein 28-jähriger Italiener gegen 18.40 Uhr am Sportplatz mit einer selbst gebauten Schussvorrichtung und verletzte sich dabei schwer.

Der 28-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Kenntnissen nicht.

Die ersten Maßnahmen wurden von Beamten der Polizeiinspektion Wolfratshausen getroffen. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Weilheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen in dieser Sache.