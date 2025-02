NÜRNBERG. (142) Ein Notruf über einen Mann, der im Nürnberger Stadtteil Langwasser gegen die Fensterscheiben eines Kindergartens schlage, löste am Montagmittag (10.02.2025) einen Polizeieinsatz aus. Nachdem der Mann in Gewahrsam genommen wurde, leistete er Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte.



Gegen 13:00 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass sich eine aggressive Person auf dem Gelände eines Kindergartens in der Giesbertsstraße befände und dort gegen die Fensterscheiben schlage. Verständigte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen vor Ort einen 43-jährigen Mann an. Da sich der mit über 1,5 Promille alkoholisierte Mann auch den Beamten gegenüber aggressiv verhielt, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam.

Im weiteren Verlauf beleidigte der 43-Jährige wiederholt die Einsatzkräfte und leistete bei der folgenden Identitätsfeststellung Widerstand, indem er unter anderem nach den Polizisten trat. Zwei Beamte zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu, blieben jedoch dienstfähig.

Der Tatverdächtige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Tätlichen Angriffs auf sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.



