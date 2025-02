FORCHHEIM. Am Montag kam es in der Forchheimer Hauptstraße zu einem größeren Einsatz der Polizei und Feuerwehr, da am Vormittag, gegen 10.30 Uhr, ein verdächtiges Paket in ein Gebäude in der Hauptstraße zugestellt wurde.

Die Einsatzkräfte räumten vorsorglich die umliegenden Wohnhäuser und sperrten den Bereich ab. Von der Evakuierung waren zehn Anwohner betroffen. Zur Unterstützung der Beamten der Polizei Forchheim kamen Spezialisten der Polizei und Berufsfeuerwehr München an den Einsatzort und untersuchten das Paket auf Gefährlichkeit. Gegen 15.30 Uhr konnten die Spezialkräfte Entwarnung geben. Von dem Paket ging keinerlei Gefahr aus. Alle zehn Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen und die Absperrung wurde aufgehoben.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung übernommen. Unter anderem ist die Herkunft des Pakets nun Gegenstand der Ermittlungen.