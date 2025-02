SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Ein 25-Jähriger, der zu einer Tour in die Berchtesgadener Alpen aufgebrochen war und von Angehörigen als vermisst gemeldet wurde, konnte von den Suchmannschaften am 10. Februar 2025 leider nur mehr tot gefunden werden. Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd führen jetzt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall.

Zu einem tragischen Bergunfall kam es vermutlich bereits am Samstag, 8. Februar 2025, in den Berchtesgadener Alpen. Ein 25-jähriger Schneeschuhgeher wurde seit Sonntagnachmittag vermisst, nachdem dieser alleine am Samstag eine Bergtour zum Kahlersberg unternehmen wollte. Bereits am Sonntagabend wurde noch mit zahlreichen Kräften nach dem 25-Jährigen, der aus dem Raum Passau stammt, gesucht. Beteiligt waren dabei die Bergwacht Berchtesgaden, bayerische und österreichische Polizeihubschrauber und die Alpine Einsatzgruppe (AEG) des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. In der Nacht auf Montag musste die Suche, die unter anderem auch mit einem Wärmebildgerät durchgeführt worden war, zunächst ergebnislos abgebrochen werden.

Am heutigen Montag (10.02.2025) wurde die Suche fortgesetzt. Leider konnte der Schneeschuhgeher nur mehr tot auf einer Höhe von ca. 1.800 Metern nordwestlich des Kahlersbergs aufgefunden werden. Ein Sturzgeschehen war offenbar ursächlich für seine tödlichen Verletzungen. Derzeit muss von einem alleinbeteiligten Unfall ausgegangen werden, wobei der genaue Unfallhergang noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist. Geführt werden diese von Polizeibergführern der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) Ost unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Im Einsatz waren 10 Bergretter der Bergwacht Berchtesgaden, die Besatzung eines Polizeihubschraubers und 5 Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) Ost.