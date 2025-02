UNTERSTEINACH/WEIDENBERG, LKR. BAYREUTH. Am Samstagabend geriet eine Garage in Brand. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt nun zur Brandursache.

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr geriet im „Am Hügelweg“ eine Garage, die als Lagerraum und Werkstatt genutzt wird, in Brand. Das Feuer konnte durch Feuerwehrkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der 43-jährige Eigentümer wurde bei einem Löschversuch leicht verletzt und wurde von Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Während der Löscharbeiten musste die St 2181 und die Bahnstrecke Weidenberg-Bayreuth voll gesperrt werden.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth.