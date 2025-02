0260 – Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Am Freitag (07.02.2025) informierte die Polizei über eine aktuelle Anruferwelle von Telefonbetrügern über eine Pressemitteilung und die Social-Media-Kanäle. In den meisten Fällen bemerkten die Angerufenen den Betrug. In einem Fall kam es allerdings zu einem Vermögensschaden.

Allmannshofen – Am Freitag (07.02.2025), zwischen 13.45 Uhr und 15.00 Uhr, kam es zu einem Betrug an einem Ehepaar im Alter von 65 Jahren und 71 Jahren durch einen falschen Arzt und Krankenkassenmitarbeiter.

Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Telefon als Arzt eines Klinikums in der Nähe aus. Der Unbekannte teilte dem Ehepaar mit, dass ihre Tochter todkrank sei und nur noch kurze Zeit zu Leben hätte. Ein sehr teures Medikament würde helfen. Dafür sei eine sofortige Zahlung notwendig. Der 71-Jährige machte sich auf den Weg ins Krankenhaus. In der Zwischenzeit übergab die 65-Jährige zu Hause mehrere Goldbarren an einen angeblichen Krankenkassenmitarbeiter, dem zweiten bislang unbekannten Täter. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügern zu schützen:

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

0261 – Polizei stoppt Tatverdächtigen nach Einbruchsversuch

Stadtbergen – Am gestrigen Sonntag (09.02.2025) versuchte ein 39-jähriger offenbar in einer Metzgerei in der Benzstraße einzudringen. Einsatzkräfte nahmen den Mann fest.

Gegen 00.15 Uhr versuchte der 39-Jährige gewaltsam in die Metzgerei zu gelangen. Nachdem durch einen Bewegungsmelder der Eigentümer informiert wurde, verständigte dieser die Polizei.

Als der 39-Jährige die Polizeistreifen bemerkte, flüchtete er zunächst mit einem Fahrrad. Im Rahmen einer umgehenden Fahndung stoppten Einsatzkräfte den 39-Jährigen wenig später und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des Versuchs eines Besonders schweren Fall des Diebstahls.

0262 - Ölgemälde entwendet

Donauwörth - Bei einer Kunstausstellung in der Rathausgasse wurde am Sonntag (09.02.2025) im Zeitraum von 16.50 Uhr bis 17.15 Uhr, ein Ölgemälde entwendet.

Das Bild „Drei Kühe im Stall“ ist 60 cm breit und 20 cm hoch und zeigt drei braun-weiß gefleckte Kühe. Die Kühe befinden sich in einem Stall, zwei Kühe sind stehend abgebildet, eine Kuh liegend auf dem Boden. Das Gemälde ist zudem signiert und hat einen Wert von 1.000 Euro.

Die Polizei Donauwörth bittet Personen, die etwas gesehen haben bzw. Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, sich unter Tel. 0906/70667-0 zu melden.